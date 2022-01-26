В Казахстане за сутки выявили свыше 11,8 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 2352;
- город Алматы — 2126;
- Карагандинская область — 2058;
- Акмолинская область — 976;
- Павлодарская область — 910;
- Атырауская область — 477;
- Актюбинская область — 467;
- Западно-Казахстанская область — 420;
- Восточно-Казахстанская область — 354;
- Костанайская область — 348;
- Северо-Казахстанская область — 318;
- Алматинская область — 265;
- Жамбылская область — 194;
- Мангистауская область — 173;
- город Шымкент — 157;
- Кызылординская область — 134;
- Туркестанская область — 133.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 178 тыс. 559 заболевших коронавирусом.