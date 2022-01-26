В Казахстане за сутки выявили свыше 11,8 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 тыс. 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 2352;

- город Алматы — 2126;

- Карагандинская область — 2058;

- Акмолинская область — 976;

- Павлодарская область — 910;

- Атырауская область — 477;

- Актюбинская область — 467;

- Западно-Казахстанская область — 420;

- Восточно-Казахстанская область — 354;

- Костанайская область — 348;

- Северо-Казахстанская область — 318;

- Алматинская область — 265;

- Жамбылская область — 194;

- Мангистауская область — 173;

- город Шымкент — 157;

- Кызылординская область — 134;

- Туркестанская область — 133.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 178 тыс. 559 заболевших коронавирусом.

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