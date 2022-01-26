В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки, 24 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 12 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 11 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 24 января врачи зарегистрировали 172 случая ковидной пневмонии.

На утро 26 января лечение от коронавируса продолжают получать 156 тыс. 909 человек (155 тыс. 485 КВИ+ и 1 тыс. 424 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 тыс. 27 пациентов, продолжают лечение на дому 146 тыс. 882 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 383 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 134 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 71 пациент.

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