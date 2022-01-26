Возобновлено движение поезда «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Бухара

- Узбекистан, общество
- 10:51, 26 января 2022
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CentralAsia (UZ) - С утра 26 января текущего года возобновлено движение поездов «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Бухара.
По сообщению АО "Узжелдорпасс", на вокзалах Ташкента, Самарканда, Бухары и Карши восстановлено электроснабжение, поезда «Афросиаб» №762 в 07:28, 760 в 08:00 и 770 в 08:30 будут ходить по собственному расписанию.
Компания не предоставила дополнительную информацию о других маршрутах, по которым курсируют поезда «Афросиаб» (Самарканд, Карши).
Ранее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали, что движение поездов из Карши и Бухары в Ташкент приостановлено из-за отключения электроэнергии.
Между тем, ташкентский метрополитен в среду сообщил, что с 05.00 метро начнет «регулярную перевозку пассажиров по установленному графику».
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