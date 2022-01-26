Возобновлено движение поезда «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Бухара

CentralAsia (UZ) - С утра 26 января текущего года возобновлено движение поездов «Афросиаб» по маршруту Ташкент-Бухара.

По сообщению АО "Узжелдорпасс", на вокзалах Ташкента, Самарканда, Бухары и Карши восстановлено электроснабжение, поезда «Афросиаб» №762 в 07:28, 760 в 08:00 и 770 в 08:30 будут ходить по собственному расписанию.

Компания не предоставила дополнительную информацию о других маршрутах, по которым курсируют поезда «Афросиаб» (Самарканд, Карши).

Ранее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали, что движение поездов из Карши и Бухары в Ташкент приостановлено из-за отключения электроэнергии.

Между тем, ташкентский метрополитен в среду сообщил, что с 05.00 метро начнет «регулярную перевозку пассажиров по установленному графику».