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Весь личный состав МВД Узбекистана был привлечен к охране порядка во время энергетического коллапса

CentralAsia (UZ) -  В связи с масштабным отключением электроэнергии в Узбекистане «практически весь личный состав органов внутренних дел был привлечен к обеспечению общественной безопасности, порядка на дорогах, а также охране личного имущества граждан», сообщила пресс-служба МВД РУз.

К имеющимся патрульным направлениям было дополнительно составлено более 6600 направлений по всей стране, где несут службу свыше 12 тысяч сотрудников и 1400 единиц служебного автотранспорта, говорится в сообщении. В штатном режиме работает служба «102».

В МВД призвали граждан, исходя из временного характера усиленных мер безопасности, «беспрекословно выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и по возможности в ночное время находиться дома».

В ГУВД Ташкента сообщили, что обстановка в столице в течения дня была спокойная. На всех крупных перекрестках, где не работали светофоры, дежурили регулировщики.

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