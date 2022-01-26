Метро Ташкента возобновило работу

- Узбекистан, общество
- 11:09, 26 января 2022
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|Продолжение: В Ташкенте застрявших в вагонах метро пассажиров поэтапно эвакуируют
|Предыстория: Ташкентский метрополитен приостановил работу из-за массового отключения электричества
CentralAsia (UZ) - Метро Ташкента 26 января с 5:00 часов возобновило работу по обычному графику. Поезда были остановлены во вторник из-за отключения электричества в городе.
Поезда метрополитена остановились во вторник после 11:00, когда большая часть территории Узбекистана осталась без электричества.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщало, что из метро было эвакуировано в общей сложности 415 пассажиров.
25 января в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии в страны произошли отключения электроэнергии в трех странах - Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.
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