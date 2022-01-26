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Метро Ташкента возобновило работу
Продолжение: В Ташкенте застрявших в вагонах метро пассажиров поэтапно эвакуируютПредыстория: Ташкентский метрополитен приостановил работу из-за массового отключения электричества

CentralAsia (UZ) -  Метро Ташкента 26 января с 5:00 часов возобновило работу по обычному графику. Поезда были остановлены во вторник из-за отключения электричества в городе.

Поезда метрополитена остановились во вторник после 11:00, когда большая часть территории Узбекистана осталась без электричества.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщало, что из метро было эвакуировано в общей сложности 415 пассажиров.

25 января в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии в страны произошли отключения электроэнергии в трех странах - Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

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