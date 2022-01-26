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Нефте- и газоперерабатывающие заводы Узбекистана возобновили работу
Предыстория: В Узбекистане приостановлена работа ряда нефте- и газоперерабатывающих заводов

CentralAsia (UZ) -  25 января 2022 года в связи с перебоями в подаче электроэнергии была временно приостановлена деятельность управлений и заводов системы АО «Узбекнефтегаз».

После восстановления электроснабжения ведутся работы по поэтапному вводу в эксплуатацию существующих технологических установок и компрессорных станций в нефтегазодобывающих управлениях и заводах, находящихся в ведении АО «Узбекнефтегаз».

По данным «Узбекнефтегаз», Мубарекское нефтегазодобывающее управление, Шуртанское Мубарекское нефтегазодобывающее управление, Мубарекский газоперерабатывающий завод и ООО «Шуртанский газохимический комплекс», расположенные в Кашкадарьинской области, Газлийское нефтегазодобывающее управление и ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» продолжили свою деятельность.

Возобновляется работа по добыче природного газа на месторождениях, принадлежащих Газлийского и Мубарекского нефтегазодобывающих управлений.

«Предприятия и организации АО «Узбекнефтегаз» мобилизуют все возможности для безусловного выполнения возложенных на них задач. Будет продолжена непрерывная работа, для обеспечения функционирования департаментов и заводов на полную мощность», - отметили в «Узбекнефтегаз».

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