Кто из президентов примет участие в саммите Индия — Центральная Азия?

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CentralAsia (KZ) - Первый саммит Индия — Центральная Азия пройдет 27 января в виртуальном формате. Об этом сообщает индийский МИД.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет первый саммит Индия - Центральная Азия с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в виртуальном формате 27 января 2022 года», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Участие в саммите подтвердили президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пока официально не подтвердил свое участие.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи с предстоящим рабочим визитом в Китай, запланированного на 3-5 февраля для участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр – 2022 в городе Пекин.

Как отметили в индийском МИД, «первый саммит Индия — Центральная Азия станет отражением растущего взаимодействия Нью-Дели со странами этого региона».

Ожидается, что в ходе встречи «лидеры обсудят шаги для продвижения отношений Индии и центральноазиатских стран на новый уровень». «Они также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно касающимся вопросов региональной безопасности», - указали в МИД Индии.

Лидеры стран Центральной Азии должны были стать почетными гостями на военном параде по случаю Дня республики 26 января, Нью-Дели даже направил соответствующие приглашения президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Однако впоследствии планы отменились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

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