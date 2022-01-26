Австралия запустила Программу грантов в честь годовщины Австралии и Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) - Посольство Австралии в Монголии в День Австралии, официально запустило Программу грантов в честь годовщины Австралии и Монголии (AMAGP).

Программа, реализованная в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Австралией и Монголией, поддерживает пять монгольских организаций, которые вносят свой вклад в развитие, сокращение бедности и развитие связей между людьми.

Австралия установила дипломатические отношения с Монголией 15 сентября 1972 года. Двустороннее взаимодействие заметно ускорилось после демократических и рыночных реформ в Монголии в начале 1990-х годов. Основное внимание в двусторонних отношениях уделяется образованию, помощи в целях развития и коммерческой деятельности в ресурсном секторе Монголии. Кроме того, между Австралией и Монголией растут связи между людьми и углубляется политическое взаимодействие.

Монголия открыла посольство в Канберре в 2008 году. Австралийская комиссия по торговле и инвестициям (Austrade) открыла торговый офис в Улан-Баторе для обслуживания потребностей австралийского бизнеса в 2011 году. Посольство Австралии в Улан-Баторе было открыто в декабре 2015 года. В 2022 году исполнится 50 лет. годовщина установления дипломатических отношений между Австралией и Монголией.

«Богатая природными ресурсами, демократичная и открытая, Монголия является самой малонаселенной страной в мире, где проживает 3,4 миллиона человек на территории, почти равной Квинсленду. Стратегически расположенная между Россией на севере и Китаем на юге, не имеющая выхода к морю Монголия является домом для холмистых лугов, пресноводных озер, альпийских лесов, горных ледников и огромных песчаных дюн», - написала официальная страница Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

«Монголия является быстро урбанизирующейся страной, 67 процентов ее граждан в настоящее время проживают в городах. Это также относительно молодая страна, где средний возраст составляет всего 28 лет. Большинство населения Монголии составляют этнические халхи-монголы, но значительное количество ойрат-монголов и казахов проживает на западе страны. Монголия административно разделена на 21 аймак (штат или провинцию) и столицу Улан-Батор. Монголия официально провозгласила свою независимость в 1911 году, а затем снова в 1921 году после Монгольской народной революции. Будучи социалистическим государством на протяжении большей части 20-го века, его аграрная экономика была централизованно планируемой. После структурных реформ и приватизации в 1990-х годах Монголия превратилась в развивающуюся демократию с одной из самых быстрорастущих экономик в мире», - уточнила страница.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения