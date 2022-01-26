В Узбекистане временно остановили работу газовых заправок

- Узбекистан, общество
- 11:54, 26 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за снижения давления газа для газовых автозаправочных станций ввели временные ограничения.
Как сообщает Минэнерго РУз, что в данной ситуации в первую очередь газом нужно обеспечить дома, а не газовые заправки. Перебои с подачей электроэнергии привели к снижению добычи газа. Специалисты уже принимают меры по восстановлению давления и подачи газа.
Природный газ будет полностью направлен на тепловые электростанции, социальные объекты и население.
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