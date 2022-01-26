Срок карантина по COVID-19 в России сокращен с 14 до 7 дней

CentralAsia (CA) - На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ранее обещанное сокращение срока карантина при COVID-19 вступило в силу.

«Только что мне Анна Юрьевна (Попова) сообщила – постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – сказал глава правительства.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что постановлением сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, сообщил «Интерфакс».

Ранее на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», - говорила она.

О сроках сокращения карантина из-за коронавируса ранее объявляли власти некоторых стран. Например, в Израиле с 19 января обязательная самоизоляция будет действовать не семь, а пять дней.

Также Голикова говорила, что больничные в случае подъема заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также выступивший на совещании, заявлял, что власти прорабатывают возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.