Узбекистан улучшил позицию в индексе восприятия коррупции, заняв 140-е место

CentralAsia (UZ) - Международная правозащитная организация Transparency International (TI) 25 января обнародовала свой ежегодный доклад, в котором представлен уровень восприятия населением коррупции в государственном секторе 180 стран.

Среди стран СНГ улучшили свои оценки в сравнении с ИВК-2020 только Молдова (36 баллов, +2) и Узбекистан (28 баллов, +2). Результаты Армении (49 баллов), Азербайджана (30 баллов), Таджикистана (25 баллов) и Туркменистана (19 баллов) с 2020 года не изменились. Показатели Грузии (55 баллов) и Казахстана (37 баллов) снизились на 1 балл. Кыргызстан (27 баллов) потерял четыре балла.

Наименее коррумпированными в восприятии их населением эксперты Transparency International в 2021 году сочли Данию, Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала 88 баллов. За ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия (85). Далее идут Швейцария (84), Нидерланды (82) и Люксембург (81). После него - Германия, которая переместилась с 9-го на 10-е месте с 80 баллами. А в самом низу списка расположились Южный Судан (180-е место с 11 баллами), Сомали - на 179-м и Сирия - на 178-м месте (по 13 баллов).

На 169-м месте среди наиболее коррумпированных стран вместе с Конго и Бурунди оказался Туркменистан с 13 баллами. На 150-м месте Таджикистан, у которого, как и у Ирана, Гватемалы и Гвинеи, 25 баллов. На 144-м месте - с Угандой и Камеруном - Кыргызстан с 27 баллами. Узбекистан yа 140-м месте вместе с Мьянмой, Мавританией и Пакистаном (у всех по 28 баллов). На 128-м месте вместе с семью другими странами - Азербайджан (30 баллов). Эта страна оказалась замешана в нескольких коррупционных скандалах в Европе, связанных с попыткой подкупа политиков.

Наименее коррумпированной из всех постсоветских стран оказалась Эстония, которая лишь на три позиции ниже Германии. Самой коррумпированной - Туркменистан.

Как отмечают в TI, начиная с 2012 года 25 стран улучшили свой индекс восприятия коррупции. Особенно значимые изменения произошли на Сейшельских островах - это государство поднялось на 18 позиций, в Армении (на 15) и в Литве (на 14). В то же самое время показатели ухудшились у 23 стран. Самые существенные негативные изменения произошли в Сент-Лусие, а также на Кипре и в Сирии - обе страны опустились вниз на 13 позиций.

Кроме того, как свидетельствуют данные доклада, коррупция угрожает демократии и правовому государству. По итогам 2021 года среди стран, где коррупция повлияла на укрепление авторитарного правления, оказались Турция и Венгрия. Чем больше коррупции в стране, тем больше ограничиваются права человека, подчеркивают в TI, и в качестве примера приводят Никарагуа.

Но и те демократические страны, которые всегда были среди лучших в борьбе с коррупцией, демонстрируют ухудшение показателей в последние 10 лет. К ним относятся Австралия, Канада и США. Так, Соединенные Штаты впервые не вошли в число 25 стран с лучшим индексом восприятия коррупции и опустились по итогам 2021 года на 27-е место.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) составляется с 1995 года ежегодно на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независимые организации. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - наименьший. Как отмечается в докладе TI, две трети исследованных стран не смогли набрать необходимый минимум в 50 баллов, означающих "абсолютную чистоту", и имеют серьезные проблемы с коррупцией.