Ташкент во время блэкаута. Фото

CentralAsia (UZ) - Пользователи соцсетей поделились фотографиями столицы Узбекистана, запечатленными во время энергетического коллапса 25 января.

Во вторник на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

По данным Министерства энергетики Узбекистана, электроснабжение страны на 4:00 утра 26 января было восстановлено на 70%.

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