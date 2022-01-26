В Казахстане задержали вице-министра экологии и главу компании «Оператор РОП», которую связывают с дочерью Назарбаева

Ахметжан Примкулов, Медет Кумаргалиев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане задержали вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и главу компании «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

Оба подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Их поместили в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Примкулов был вице-министром с июля 2019 года. Одним из вопросов, которым он занимался на своем посту, была утилизация мусора.

Кумаргалиев стал председателем правления компании «Оператор РОП» в ноябре 2019 года. «Оператор РОП», которая занималась организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, а также утилизационными платежами, РБК со ссылкой на источники и казахстанские СМИ связывали Алией Назарбаевой, дочерью экс-президента Кахахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором компанией «Оператор РОП».

По словам президента, у предпринимателей и общества возникло «множество вопросов» к деятельности «Оператора РОП», «было организовано некое общественное движение против этой частной компании». Токаев отметил, что утилизационными платежами должна заниматься государственная организация.

Компания «Оператор РОП» заявила, что готова прекратить деятельность по сбору утилизационных платежей по распоряжению президента. После этого правительство Казахстана возложило функции оператора утилизационных платежей на государственную «Жасыл даму».

«Оператор РОП» помимо сбора занимался организацией транспортировки, переработки и утилизации отходов. Сбор должны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, ввозящие в страну автомобили.

Ранее, 21 января, Токаев поручил разобраться в «непрозрачных» закупках, сделанных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Фонд «Самрук-Казына» был создан в 2008 году по указу экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. На это поручение Токаев дал месяц. По его словам, если не будет результатов, «последуют жесткие решения». Президент Казахстана добавил, что поручил реформировать фонд и уже переговорил с главой «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым. «Не справится с задачей реформирования — уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд», — добавил Токаев.

В начале года в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения стоимости сжиженного газа, основного топлива для легкового транспорта. Одним из требований демонстрантов стал уход Нурсултана Назарбаева из политики. Токаев на этом фоне сместил своего предшественника на посту главы Совета безопасности. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что бывший президент сам решил передать эти полномочия действующему лидеру, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».

В отставку с занимаемых должностей ушли также три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники.

18 января Назарбаев обратился к народу Казахстана. Он назвал себя пенсионером и заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, конфликта в элитах нет.

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