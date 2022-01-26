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В Узбекистане за сутки выявили 1,1 тыс. случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обновили статистику по зараженным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 1 тыс. 174 человек. Коронавирусная пневмония обнаружена у 114 человек. Общее количество случаев с начала пандемии составляет 217 тыс. 360.

За сутки вылечились 1 тыс. 232 гражданина. На сегодняшний день процент вылечившихся составляет 95%.

От коронавируса скончались 4 пациента. Общее число умерших достигло 1 тыс. 549.

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