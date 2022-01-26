В Казахстане директор компании, которую связывают с дочерью Назарбаева, покончил с собой

Руслан Шамшиев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане управляющий директор компании «Оператор РОП», которую источник РБК и казахстанские СМИ (в частности, порталы kz.media и eurasianet) связывают с дочерью экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Алией, Руслан Шамшиев покончил с собой. Об этом сообщает Орда.

По факту гибели Шамшиева в столичном департаменте полиции проводят досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Шамшиев в разные годы работал в управлении по борьбе с контрабандой в Алматы и столице Казахстана. В 2010 году занимал должность начальника таможенного поста ««Әуежай-Астана», затем он был заместителем авиационного транспортного прокурора Астаны. В 2016 году возглавлял ЦОН по Северо- Казахстанской области. В период с 2018 по 2021 год выполнял обязанности директора департамента внутренней безопасности аппарата правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

11 января президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании «Оператор РОП». Деятельность этой организации вызывала множество вопросов у предпринимателей и общества. Деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора была прекращена.

Также 26 января в Казахстане по подозрению в коррупции были задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и глава компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Оба находятся в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

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