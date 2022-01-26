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Президент Узбекистана посетит церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев, а также лидеры других стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана – посетят церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает Синьхуа.

Об этом стало известно по итогам прошедшего вчера онлайн-саммита, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии.

В ходе мероприятия главы пяти государств заявили, что с нетерпением ждут возможности посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая состоится на следующей неделе. Они выразили уверенность, что Китай преодолеет трудности, вызванные пандемией COVID-19, успешно проведет зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, придав миру больше уверенности и надежды.

Президенты пяти стран Центральной Азии пожелали китайской стороне успешного проведения зимних Олимпийских игр и поздравили китайский народ с приближающимся праздником Весны, или Новым годом по лунному календарю.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

Будут разыграны 109 комплектов медалей – на семь больше, чем в Пхенчхане-2018. Новые соревнования пройдут по бобслею, шорт-треку, лыжному фристайлу, прыжкам с трамплина и сноуборду.

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