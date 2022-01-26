9 стран мира, где на сегодня официально не зарегистрирован COVID-19

CentralAsia (CA) - Несмотря на то, что к концу января 2022 года COVID-19 охватил большинство стран мира, на сегодня всё еще есть государства, в которых коронавируса еще нет или уже нет.

По данным издания Тopmira, на 20 января 2022 года таких стран на планете 9, из них 2 в Азии и 7 в Океании (учтены только независимые и самоуправляемые государства, в том числе лишь частично признанные мировым сообществом), то есть все страны без коронавируса на сегодня расположены в Восточном полушарии.

Страны Азии без COVID-19

Северная Корея (КНДР) - крупнейшая по населению страна без зарегистрированных случаев коронавируса. Границы КНДР закрыты для иностранных туристов с конца января 2020. Южнокорейские источники утверждают, что COVID-19 всё-таки проник в КНДР, но власти это скрывают.

Туркменистан. Если верить официальным данным, то коронавируса в стране нет. Делегация ВОЗ посещала Туркменистан с 10-дневным визитом в июле 2020 года и не подтвердила случаев COVID-19, однако выразила обеспокоенность ростом случаев ОРЗ и пневмонии. СМИ и независимые источники утверждают, что в стране есть жертвы COVID-19, при этом у пожилых в качестве причины летального исхода указывается сердечная недостаточность, у молодых пневмония.

Страны Океании без COVID-19

Науру - коралловый остров в западной части Тихого океана на юге Микронезии. Численность населения - 13,5 тыс. человек.

Пандемия COVID-19 в Науру является частью продолжающейся во всём мире с 2019 года. На 26 января 2022 года Науру осталась одной из стран Земли, в которой ни заражений, ни подозрений на них зафиксировано не было.

Въезд в Науру разрешён лишь тем, кто последние 14 дней пребывал в указанном списке стран Океании и штатов Австралии (практически не затронутых пандемией), вдобавок въезжающие обязаны предоставлять справку ПЦР-теста и проводить 5 дней в карантине.

Вакцинация против COVID-19 идёт в стране достаточно активно. На 18 января в стране вакцинировано одной дозой - 7 тыс. 764 (61,7%) человек, двумя дозами - 7 тыс. 364 (58,5%).

Ниуэ - государство в южной части Тихого океана. Входит в состав Королевства Новой Зеландии. Численность населения — 2 тыс. человек. На 26 января сведения о заражении коронавирусом в стране отсутствуют. На 9 июня 2021 года в стране вакцинировано одной дозой — 1 тыс. 202 (74,2%), двумя — 1 тыс. 150 (71,8%).

Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. Население страны - 11,2 тыс. человек. На 24 января сведения о заражении коронавирусом в стране отсутствуют. На 22 ноября 2021 года в стране вакцинировано одной дозой - 6 тыс. 230 (56,3%) человек, двумя - 5 тыс. 884 (53,2%).

Маршалловы острова - тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Население острова - 60 тыс. человек. Было подтверждено, что вирус достиг Маршалловых Островов 28 октября 2020 года (было зафиксировано 7 случаев COVID-19, все выздоровели). На 26 января случаев коронавируса в стране нет. Это первая страна в Тихоокеанском регионе, которая начала вакцинацию от COVID-19 в декабре 2020 года, но сведений о количестве вакцинированных отсутствует.

Вануату - островное государство в Тихом океане. Численность населения — 318 тыс. человек. Вирус достиг Вануату 11 ноября 2020 года (было зафиксировано 7 случаев COVID-19, один человек умер, 6 выздоровели). На сегодняшний день случаев коронавируса в стране нет. На 22 января 2022 года в стране вакцинировано одной дозой - 109 тыс. 176 (34,2%) человек, двумя - 69 тыс. 288 (21,7%).

Микронезия - государство в Океании, расположенное на Каролинских островах. Вирус достиг Федеративных Штатов Микронезии 8 января 2021 года (был 1 случай COVID-19, больной выздоровел). На сегодняшний день случаев коронавируса в стране нет.

Тонга - государство в Полинезии. Численность населения — 108 тыс. человек. Первый случай в стране зафиксировали 30 октября 2021 году (был 1 случай COVID-19, больной выздоровел). На сегодняшний день случаев коронавируса в стране нет. На 18 января в стране вакцинировано одной дозой — 74 тыс. 4 (68,8%) человек, двумя - 64 тыс. 68 (60,1%).

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На этой карте случаев коронавируса (чем темнее цвет, тем больше случаев) можно наглядно увидеть, в каких странах нет зафиксированных случаев COVID-19 на сегодняшний день (не учитываются страны, в которых коронавирус был выявлен, но потом побежден). Они окрашены серым цветом. На материке расположены всего 2 из них: Туркменистан и Северная Корея. Остальные страны островные.