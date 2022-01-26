Китай предложил странам Центральной Азии 500 млн долларов

CentralAsia (UZ) - Пятьсот миллионов долларов безвозмездной помощи странам Центральной Азии в ближайшие три года предоставит Китай, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 25 января в ходе онлайн конференции по случаю 30-летия установления отношений между Китаем и пятью странами Средней Азии. Репортаж с мероприятия предоставил телеканал CCTV.

«Я хотел бы объявить, что в ближайшие три года Китай предоставит странам Центральной Азии 500 миллионов долларов безвозмездной помощи в реализации проектов по обеспечению средств к существованию людей в различных странах», — сказал китайский лидер.

Программа помощи предусматривает предоставление 5000 учебных и научно-исследовательских мест в учебных заведениях КНР для подготовки специалистов в области «здравоохранения, сокращения масштабов нищеты и сельского хозяйства, подключения информационных технологий и т. д., с тем чтобы повысить эндогенную динамику развития».

Всего во время встречи китайский лидер заявил о пяти предложениях по организации дальнейшего взаимодействия стран.

Первое предложение касалось продолжения и развития добрососедских отношений, одной из форм которых Китай видит встречи на уровне министров иностранных дел государств.

Второе предложение предусматривает организацию более плотного экономического взаимодействия стран. Си Цзиньпин отметил, что для создания «высококачественного пояса сотрудничества» КНР откроет рынки для стран Средней Азии, будет больше импортировать «высококачественной» продукции и сельскохозяйственных товаров. Экономическое взаимодействие предусматривает развитие электронной торговли, обмен людьми, подготовку и строительство железной дороги, трубопроводов для доставки нефти и газа, сотрудничество в области энергетики.

Третье предложение китайского лидера предусматривает уплотненное сотрудничество в деле обеспечения безопасности, включая работу по реализации мер пограничного контроля, выстраивания региональных сетей безопасности и других мер. Помимо этого, Китай готов продолжать поставки вакцин и других противоэпидемических материалов своим партнерам.

Четвертое предложение касается расширения сферы гуманитарных обменов, включая создание городов-побратимов, туристических маршрутов. Также Си заявил о предоставлении 1200 стипендий китайского правительства гражданам стран-партнеров для проведения китайско-среднеазиатского молодежного фестиваля искусств и китайско-среднеазиатского учебного и обменного лагеря для молодых лидеров Китая и Центральной Азии «Мост будущего».

В онлайн встрече приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. На саммите было принято и опубликовано Совместное заявление лидеров Китая и пяти среднеазиатских государств в связи с 30-летием установления отношений.