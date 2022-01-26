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В Узбекистане насчитали более 29 тысяч осуждённых и 50 исправительных колоний
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  На данный момент в стране насчитывается 54 исправительных колоний: 18 закрытых, 25 колоний поселенческого типа и 11 следственных изоляторов, сообщает UzA.

Сегодня в уголовно-исполнительной системе отбывают наказание более 29 тысяч осуждённых, из них более 7 тысяч в исправительных колониях, более 22 тысяч – в других видах колоний. В 18 колоний закрытого типа нельзя ни входить, ни выходить без разрешения, они строго охраняются.

Осуждённые следуют установленному порядку, независимо от типа пенитенциарного учреждения. Те, кто нарушает порядок, подвергаются наказанию.

Сообщается, что за последние пять лет из мест лишения свободы не было совершено побегов заключённых.

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