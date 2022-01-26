В Таджикистане за сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) - На 25 января в Таджикистане выявлено 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Отмечается, что за это время вылечились от коронавируса 24 человека.

С начала пандемии в стране число заболевших составило 17 тыс. 229 человек, общее количество излечившихся составило 16 тыс. 995 человек, число смертей от этой болезни не изменилось - 124 человека.

Новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Таджикистане не регистрировалось с начала третьей декады ноября прошлого года.

По данным министерства, до 20 января иммунизацию от коронавируса прошли 4 млн 355 тыс. 582 человека, или 75,6% от взрослого населения республики.

Вторую дозу вакцины получили 3 млн 636 тыс. 802 человека (63,1%).

В рамках глобального механизма COVAX и из других источников Таджикистан получил около 10 млн доз вакцин CoronaVac, Pfaizer, Moderna, AstraZeneca и Sputnik V.

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