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США перестали быть главным донором бюджета ВОЗ, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Финансовые взносы США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сократились на 25% во время пандемии коронавируса, передает Reuters.

Согласно предварительным данным ВОЗ, содержащимся в бюджетном документе, рассмотренном агентством Reuters, Вашингтон выплатил организации 672 млн долларов по сравнению с 893 млн долларов в 2018-2019 годах.

В результате Соединенные Штаты больше не являются главным донором ВОЗ, уступив место Германии, которая перевела более миллиарда долларов за последние два года.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является третьим по величине донором ВОЗ со взносами на сумму 584 млн долларов в 2020-2021 годах, которые в основном были потрачены на глобальную программу по искоренению полиомиелита.

Сообщается, что взносы США сократились в основном в 2020 году - последний полный год пребывания Дональда Трампа в Белом доме - на фоне резкого падения так называемых добровольных взносов.

Финансирование удвоилось в 2021 году, когда к власти пришел действующий президент США Джо Байден, но этого было недостаточно, чтобы полностью восстановить уровень финансирования в США по сравнению с предыдущими периодами.

Ранее будучи президентом США, Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она стала китайской марионеткой во время пандемии COVID-19. Кроме того, он также обвинил организацию в отказе проводить «требуемые реформы».

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