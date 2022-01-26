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Как законно ввезти в Казахстан останки близкого человека?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Как ввезти на территорию Казахстана урну с прахом или тело близкого человека из зарубежья и не столкнуться с проблемами на таможне, рассказали в Комитете госдоходов, курирующем таможенную службу, передает Orda.kz.

Ввоз в страну тел или праха погибших за рубежом людей регулируется пунктами 18 и 20 статьи 343 Таможенного кодекса РК.

Согласно пункту 18, при перемещении через таможенную границу ЕАЭС гробов с телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших в качестве пассажирской таможенной декларации можно использовать заявление в произвольной форме. Заявление должен подать человек, сопровождающий гроб с телом или урну с прахом умершего.

При декларировании нужно подать следующие документы:

- свидетельство о смерти, выданное уполномоченным органом страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти (либо копии этих документов);

- если вышеперечисленных документов нет из-за давности захоронения, можно использовать другие документы, которые позволят идентифицировать ввозимые останки;

- акт (справку) в произвольной форме специализированной организации, которая предоставляет ритуальные услуги по запайке цинковых гробов. В справке должно быть указано, что в запаянном гробу нет посторонних вложений, а также должен быть приложен список вещей и ценностей умершего, в случае их отправки вместе с телом.

Аналогичные правила действуют и при перемещении останков из других стран, не входящих в состав ЕАЭС.

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