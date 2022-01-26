Япония выделит Узбекистану почти полмиллиона долларов на цифровые архивы Шёлкового пути

CentralAsia (UZ) - Директор агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Шахрияр Нуруллоев встретился с первым заместителем директора представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA)в Узбекистане Йошимасым Такемуром. На встрече было объявлено, что Япония выделила на проект 55,9 млн иен (490 000 долларов США), сообщает пресс-служба министерства.

По итогам встречи, стороны договорились провести церемонию подписания проектных документов в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Японией.

В период с 10 по 30 июня 2021 года по JICA были проведены исследования в Государственном музее истории Узбекистана, Музее археологии Термеза и археологических объектах вблизи города Термез.

По результатам исследования 29 октября 2021 года в агентстве культурного наследия состоялось первое обсуждение проекта “Сохранение культурного наследия Шелкового пути через цифровые архивы”.