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Китай смягчил правила к тестированию на COVID-19 для участников Олимпийских игр
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Пекине упростили требования к тестированию на COVID-19 для участников Олимпийских игр, сообщает BBC.

- Те которые показали положительный результат теста, смогут принять участие в турнире после сдачи двух отрицательных тестов

- Карантин для контактировавших с зараженными сократили с 14 до 10 дней.

- Стандарт порога цикла, при котором тест считается положительным, снижен с 40 до 35

Ожидается, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в строгих антиковидных ограничений. Люди, прибывающие на Игры, должны пройти тесты на COVID перед отъездом из своей страны и по прибытии в Китай. Кроме того им предстоит сдавать тесты каждый день во время Олимпиады.

С 4 января у 106 из более чем 3000 человек, прибывших на Олимпийские игры, обнаружились вирус. В Китае планируют искоренить небольшие вспышки вируса до начала игр — 4 февраля.

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