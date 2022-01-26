экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 27 января высокий «оранжевый» уровень террористической опасности отменят в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом сообщили о стабилизации ситуации в столице.

«Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности. Подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы», - говорится в сообщении.

С 13 января в столице Казахстана установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности сроком на 14 суток.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Энергосистема Казахстана восстановлена
  • Во время пандемии COVID-19 в Улан-Баторе построили 8 школ и 23 детских сада
  • Как связаны энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com