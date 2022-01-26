В Нур-Султане отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 27 января высокий «оранжевый» уровень террористической опасности отменят в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом сообщили о стабилизации ситуации в столице.

«Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности. Подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы», - говорится в сообщении.

С 13 января в столице Казахстана установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности сроком на 14 суток.

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