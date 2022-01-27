50% рабочей силы для проекта газопровода «Союз Восток» будет предоставлено из Монголии

CentralAsia (MNG) - 25 января завершено ТЭО проекта строительства газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии.

В связи с этим было проведено краткое интервью монгольским СМИ с генеральным директором газопроводной компании «Союз Восток» Евгением Николаевичем Асеевым, присутствовавшим на церемонии подписания протокола о доработке ТЭО.

«Строительный проект имеет большое значение для двух стран. Первый этап выполнен с подписанием протокола об официальном подтверждении ТЭО, и сейчас мы переходим к следующим этапам реализации проекта. В частности, в этом году будут проведены инженерно-технические изыскания», - подчеркнул Евгений Асеев.

Он также подчеркнул возможность участия монгольских компаний в строительных работах и поставках строительных материалов. «50 процентов рабочей силы, которая будет задействована в проекте, будет предоставлена из Монголии. Для начала, 20 процентов из 12 000 сотрудников, необходимых для строительства газопровода, будут из Монголии. В будущем количество работников будет увеличено до 50 процентов. В связи с этим планируется реализовать программу обучения рабочей силы из Монголии».

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