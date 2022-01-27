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Стороны обменялись мнениями о создании монголо-российского лесопитомника

CentralAsia (MNG) -  Президент Монгольской академии наук Д. Рэгдэл вчера встретился с директором А.А. Канарским «Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» Алтайского края.

В ходе встречи Канарский Александр Александрович выразил готовность сотрудничать с Монголией в рамках инициированной Президентом Монголии программы «Один миллиард деревьев», в частности, расширить научно-исследовательскую работу в обеих странах и подготовить исследователей в России, связанных с лесоразведением.

Президент Монгольской академии наук принял предложение о сотрудничестве и сообщил, что ученые института могут сотрудничать с Ботаническим садом Монгольской академии наук для проведения исследований.

В ходе встречи они договорились о создании монголо-российского лесопитомника и создании в ближайшее время совместной рабочей группы.

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