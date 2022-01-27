Кабмин Монголии решил продлить зимние школьные каникулы на неделю

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании, состоявшемся сегодня, Кабинет министров Монголии принял решение возобновить работу общеобразовательных школ с 14 февраля по гибридному графику, который включает в себя сочетание онлайн-обучения и обучения в школе. Принимая во внимание, что университет, колледжи и ТиПО начнут свою работу 7 февраля.

Решение о продлении зимних школьных каникул на неделю было принято в соответствии с текущей ситуацией с пандемией COVID-19, которая, по мнению исследователей, ухудшится к концу этого и началу следующего месяца.

Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции, посвященной представлению решений кабинета министров, заявил: «Работа школы возобновится, занятия будут проходить очно и онлайн 14 февраля. Согласно общенациональному опросу, было подсчитано, что доля отстающих от учебы достигает 60 процентов, что выше среди учащихся 1-3 классов. Поэтому с 28 февраля занятия начнут проходить только очно. Правила будут зависеть от уровня готовности к стихийным бедствиям, установленного на местном уровне. Что касается школ в зеленых зонах или районах с нулевой локальной передачей COVID-19, то все уроки будут организованы очно».

Министр также призвал людей отмечать Цагаан Сар дома, чтобы возобновить очное обучение.

Кроме того, на вчерашнем очередном заседании Кабинета министров было создано государственное бюджетное предприятие «Акселератор политики нового возрождения» и утвержден устав. Агентство отвечает за обеспечение профессионального управления и организации реализации проектов и программ в рамках новой политики возрождения, а также за создание условий для скоординированного и эффективного сотрудничества между государственными органами, частным сектором и международными заинтересованными сторонами.

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