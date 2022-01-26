Работа тепловых и гидроэлектростанций в Узбекистане восстановлена на 80%, - Минэнерго

CentralAsia (UZ) - В результате всех принятых мер работа действующих тепловых и гидроэлектростанций страны восстановлена на 80 процентов, сообщила 26 января пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

«Несмотря на недостаточность производимой электроэнергии, специалисты стараются распределить её по всей стране, стремясь обеспечить этим объемом, прежде всего, население и социально значимые объекты. При этом, понятно, что имеют место отдельные перебои в подаче электроэнергии», - отметили в министерстве.

Отмечается, что первоначально была восстановлена работа гидроэлектростанций. В настоящее время их производственная мощность выведена на максимальные показатели.

Работа тепловых и гидроэлектростанций страны была приостановлена днем 25 января во время энергетического коллапса, наблюдавшегося на территории трех стран - Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана,