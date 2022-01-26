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Мирзиеев прокомментировал отключение электричества по всему Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  В ходе видеоселекторного совещания 26 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал массовое отключение электроэнергии по всей республике, произошедшее накануне.

«Сегодня мы живем в глобальном мире. В глобальном мире все взаимосвязано. Жизнь каждого становится все более и более связанной с жизнью всего человечества. Различные социально-экономические процессы и техногенные катастрофы, происходящие в отдаленных районах, отражаются и на нас.

Все мы были свидетелями вчерашнего технического отключения электроэнергии, которое сразу же вызвало резонанс во всем регионе.

Узнав об этом происшествии, я немедленно приказал сформировать Правительственную комиссию. Я находился в постоянном контакте с комиссией, отраслевыми и региональными руководителями, лично курировал работу по ликвидации аварии и ее негативного влияния на экономику и жизнь населения», - сказал президент.

Также Шавкат Мирзиёев выразил благодарность гражданам, сотрудникам всех секторов и ведомств, СМИ и пользователям социальных сетей за их усилия по преодолению сложившейся ситуации.

«Делая правильный вывод из этого события, нам необходимо видеть развитие Узбекистана в большей связи с глобальными проблемами современности. Мы всегда должны быть готовы противостоять существующим угрозам и проблемам в этом отношении.

Мирная жизнь не нисходит с небес. Нужно уважать эту жизнь, беречь и защищать ее», - сказал глава государства.

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