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Президент Узбекистана примет участие в саммите «Индия – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 27 января примет участие в работе первого саммита «Индия – Центральная Азия» в режиме видеоконференции.

По информации пресс-службы главы государства, в соответствии с повесткой дня встречи на высшем уровне, организуемой по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди, будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многосторонних отношений, усиления межрегиональной взаимосвязанности, а также обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.

Особое внимание будет уделено продвижению практического сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, «зеленой экономики», инноваций и цифровых технологий, транспорта и логистики, культурно-гуманитарного обмена.

По итогам саммита предусматривается принятие Делийской декларации, нацеленной на укрепление отношений дружбы и долгосрочного партнерства по приоритетным направлениям.

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