Импорт коксующегося угля из Монголии и Австралии в Китай сократился на 25%

CentralAsia (MNG) - По словам аналитиков, импорт коксующегося угля в Китай резко упал в 2021 году, поскольку страна стремилась диверсифицировать свои источники на фоне неофициального запрета на импорт австралийского угля и монгольского импорта, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Согласно официальным данным, в прошлом году Китай импортировал 54,7 млн ​​тонн коксующегося угля, необходимого для производства стали, что на 24,6% меньше, чем в 2020 году.

«Несмотря на то, что спрос на неавстралийский импорт угля морским путем был высоким, он все же не мог компенсировать разрыв, оставленный австралийским и монгольским [импортом] угля», — сказал Цзя На, аналитик по углю из базирующейся в Шаньси аналитической группы Today Think Tank, в понедельник.

Среди импорта коксующегося угля 11,3%, или 6,17 млн ​​тонн, было импортировано из Австралии с октября, когда Китай начал разрешать австралийский уголь, который застрял в его портах после запрета Пекина на импорт, введенного в октябре 2020 года.

Около 5,54 млн тонн австралийского энергетического угля, который используется для производства электроэнергии, также было импортировано за последние три месяца прошлого года, когда страна столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за острой нехватки угля.

Цзя На добавил, что большая часть австралийского угля, хранившегося в китайских портах, в настоящее время очищена.

Тем не менее, по словам аналитиков, нет никаких признаков полной отмены неофициального запрета на уголь, что позволит начать новые поставки из Австралии.

Китай ввел неофициальные запреты на импорт различных австралийских продуктов, включая уголь, омаров и лог-таймеры, в конце 2020 года, после того как Канберра поддержала призывы к международному расследованию того, как Китай справляется со вспышкой коронавируса.

По данным S&P Global Platts, опубликованным в прошлом месяце, Китай и Австралия продолжат поиск альтернативных торговых партнеров в 2022 году. «Во всяком случае, как и в текущей ситуации на рынке, влияние торговых споров в большей степени почувствуют австралийские производители металлургического угля и китайские сталелитейные заводы, а не производители энергетического угля и китайские энергетические компании», — говорится в записке.

Согласно отчету «The Resources and Energy Quarterly», подготовленному правительством Австралии в декабре, в связи с ростом спроса на австралийский коксующийся уголь со стороны других азиатских рынков и Европейского Союза цепочки поставок, нарушенные неофициальными ограничениями на импорт со стороны Китая, в значительной степени были реорганизованы.

Ранее Китай в значительной степени зависел от Австралии и Монголии в отношении коксующегося угля, при этом совокупный импорт составил 86,7% от общего объема импорта в 2019 году, по словам Ву Вэньсиня, аналитика угля из sxcoal.com.

По словам аналитиков, Монголия была крупнейшим источником коксующегося угля в Китае в прошлом году, но на поставку сильно повлияло закрытие границ из-за вируса и ограничения в основных наземных портах.

В 2021 году Китай импортировал из Монголии 14,04 млн тонн коксующегося угля, что на 40,93% меньше, чем годом ранее.

В результате сталелитейные заводы обратились к другим источникам коксующегося угля, при этом импорт из России увеличился почти на 60% до 10,67 млн ​​тонн в 2021 году.

Согласно данным китайской таможни, поставки из США также выросли почти в десять раз до 10,18 млн тонн, в то время как импорт из Канады также почти удвоился до 9,27 млн ​​тонн.

Ожидается, что аппетит Китая к импортируемому коксующемуся углю может частично восстановиться в этом году, но по-прежнему не ожидается, что он достигнет допандемического уровня, согласно декабрьскому «The Resources and Energy Quarterly», в котором прогнозируется стоимость, объем и цену экспорта основных ресурсов и энергоресурсов Австралии.

«Производство стали в Китае также может замедлиться в соответствии с ростом промышленного производства и [валового внутреннего продукта], которые замедляются», — говорится в отчете.

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