За сутки в Монголии выявили 2,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 273 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 437 тыс. 80.

Из новых случаев 1 тыс. 183 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 90 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 517 пациентов находится в легком, 6 тыс. 708 — в среднем, 937 — в тяжелом и 93 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 29.

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