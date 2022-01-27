Я хочу показать миру, что инвестиции в Монголию — правильное решение, — Якоб Стаушольм

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Г.Занданшатар принял делегацию во главе с Главным исполнительным директором Группы компаний Rio Tinto Якобом Стаушольмом.

В начале встречи г-н Якоб Стаушольм поблагодарил Спикера за то, что он нашел время встретиться с ним, и подчеркнул, что его усилия важны для успешного продолжения проекта Оюу-Толгой.

«Хотя Rio Tinto было нелегко принять решение, я рад, что в итоге мы достигли консенсуса в отношении успеха проекта Оюу-Толгой и решения об укреплении партнерства. Отрадно видеть, как в Монголии разворачивается демократический процесс. Поэтому я хотел бы выразить благодарность Председателю Великого Государственного Хурала и обменяться мнениями о проекте», — сказал он.

Спикер парламента Г.Занданшатар поздравил проект Оюу-Толгой с началом подземной разработки рудника. В начале встречи было отмечено, что Монголия разделяет со своими третьими соседями общие духовные ценности, такие как верховенство права, соблюдение прав человека, свобода и справедливость.

«Высший законодательный орган Монголии работает над обеспечением участия и интересов своего народа. Поэтому в Великом Государственном Хурале (парламенте) была создана Временная комиссия по Оюу-Толгой для организации общественного обсуждения с целью обеспечения населения взвешенной и точной информацией. Мы также смогли достичь демократических ценностей, работая с инвесторами прозрачно и открыто и занимая многостороннюю позицию», — сказал Занданшатар.

Г-н Якоб Стаушольм согласился со спикером парламента в том, что разрешение начать строительство подземного рудника является большой ответственностью. И он сказал, что они хотят показать миру, что инвестиции в Монголию — правильное решение.

Спикер Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар поблагодарил руководство Rio Tinto за дальновидность и взаимную выгоду, а также подчеркнул важность дальновидной политики в эпоху Четвертой промышленной революции.

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