Ученые из Китая сообщили о новом коронавирусе

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CentralAsia (CA) - Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Препринт статьи китайских ученых размещен на портале bioRxiv.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в результате получить способность проникать не только в клетки животных, но и человека. NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах.

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2, рецептор, через который некоторые коронавирусы попадают в организм) летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения (в организм)», - пишут ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавших пандемию COVID-19, также использует АСЕ-2 для попадания в организм.

Китайские ученые отмечают, что их исследование описывает первые случаи использования АСЕ2 «родственниками» коронавируса MERS-CoV. Это выявляет «потенциальную угрозу биобезопасности», отмечают они.

Ученые заявили, что за поведением вируса необходимо тщательно наблюдать. При этом они подчеркнули, что природа NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.

В конце 2019 года в Китае сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Она была зафиксирована в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.