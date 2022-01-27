В Узбекистане после блэкаута наблюдается дефицит газа

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CentralAsia (UZ) - Дефицит газа возник из-за блэкаута в Узбекистане, когда «Узбекнефтегаз» был вынужден прекратить добычу углеводородов на 64 месторождениях. С 26 января в стране ввели временные ограничения на работу газовых заправок, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

Время работы заправок и до какой даты продлятся ограничения - в ведомстве не уточнили.

Решение принято из-за того, что на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии. Для обеспечения стабильной подачи электроэнергии добытый природный газ будет направляться на тепловые электростанции, социальные объекты и потребителям, пишет издание.

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.