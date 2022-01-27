«Узтрансгаз»: Потребуется не менее 2 суток для обеспечения электростанций требуемым уровнем газа

CentralAsia (UZ) - В связи со сбоями в системе энергообеспечения на газовых месторождениях и перерабатывающих предприятиях страны имеют место случаи нарушения технологических процессов. Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи природного газа, говорится в официальном сообщении АО «Узтрансгаз».

Одновременно была приостановлена работа агрегатов компрессорных станций в системе АО «Узтрансгаз». Так, 25 января прекратили работу 12 газоперекачивающих установок (ГПУ) на Галляаральской компрессорной станции (КС).

Для оперативного устранения неполадок в АО «Узтрансгаз» сформирована аварийная группа под управлением республиканского штаба и мобилизованы аварийно-ремонтные бригады. Основной задачей Группы является оказание практической помощи в скорейшем вводе в эксплуатацию тепловых электростанций и восстановлении газотранспортной системы в координации с республиканским штабом.

В результате 25-26 января 5 из 6 остановленных в аварийной ситуации компрессорных станций введены в эксплуатацию, работая пока не на полную мощность.

На 18:00 26 января часовой объем природного газа, поставленного в сеть магистральных газопроводов, составил 4 839 тыс. кубометров.

Из них объем добытого газа составляет 3 261 тыс. кубометров в час (5 490 тыс. кубометров по состоянию на 10:00 25 января), импорт газа - 710 тыс. кубометров в час (620 000 кубометров на 10:00 25 января). Объем газа, отбираемого из подземных хранилищ (ПХГ), составил 868 тыс. кубометров в час (870 тыс. кубометров на 10:00 25 января).

Согласно представленным экспертами отчетам, газовым компаниям потребуется не менее 2 суток для обеспечения электростанций требуемым уровнем газа и восстановления необходимого рабочего давления в системе магистральных газопроводов. В настоящее время ведутся работы по полноценному запуску компрессорных станций, - отметили в АО «Узтрансгаз».