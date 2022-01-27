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Сенат Казахстана одобрил сокращение полномочий Назарбаева
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сенат парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, сообщает Orda.kz.

«Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности. В то же время, сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли ещё одну поправку. Из Закона «О первом президенте» исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с Елбасы. Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с этой поправкой», – сказала в кулуарах депутат Ляззат Сулеймен.

Ранее за Назарбаевым пожизненно закреплялось главенство в Совбезе и АНК.

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