В Казахстане создали комиссию по выяснению причин блэкаута

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане создали специальную комиссию для выяснения причин аварии, которая привела к блэкауту в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Казахстана создана специальная комиссия», – сообщает ведомство.

По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия, чтобы аварии больше не повторялись.

25 января юг Казахстана на несколько часов остался без электричества. Такая же ситуация наблюдалась в некоторых областях Кыргызстана и Узбекистана.

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