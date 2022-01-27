В Казахстане создали комиссию по выяснению причин блэкаута

CentralAsia (KZ) - В Казахстане создали специальную комиссию для выяснения причин аварии, которая привела к блэкауту в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.
«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Казахстана создана специальная комиссия», – сообщает ведомство.
По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия, чтобы аварии больше не повторялись.
25 января юг Казахстана на несколько часов остался без электричества. Такая же ситуация наблюдалась в некоторых областях Кыргызстана и Узбекистана.