Подверсия омикрона BA.2 заразнее в 1,5 раза быстрее, чем BA.1

CentralAsia (MNG) - Эксперты предостерегают от того, чтобы бить тревогу, и говорят, что нет никаких доказательств того, что BA.2 более опасен, в то время как есть признаки того, что он может быть более заразным, чем исходный вариант Омикрон.

Новая версия высококонтагиозного варианта коронавируса Омикрон вызвала новые дебаты из-за его быстрого распространения в некоторых странах, поскольку ученые внимательно следят, чтобы понять, повлияет ли подвариант, известный как BA.2, на ход пандемии. Об этом сообщает монгольский новостной сайт Itoim.mn.

Данных на данный момент мало. Но есть признаки того, что BA.2 не более опасен, чем исходный вариант Омикрон, что побуждает экспертов предостерегать от того, чтобы бить тревогу. Однако некоторые предполагают, что этот подвариант может быть более заразным.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике заявил, что страна страдает от распространенности подтипа BA.2.

Он заявил на пресс-конференции в среду: «Нет никаких доказательств того, что подверсия BA.2 вызывает более серьезные заболевания. Однако этот подвариант способен заражать быстрее, чем подвариант BA.1. На второй неделе января 2022 года подверсия BA.2 стала преобладающей инфекцией в Дании».

Исследователи из Института инфекционных заболеваний Statens Serum в Дании подсчитали, что подверсия BA.2 заразится в 1,5 раза быстрее, чем версия BA.1.

Согласно сообщениям, BA.2 был обнаружен более чем в 40 странах, включая США, Великобританию, Данию и Индию. В то время как власти Великобритании определили BA.2 как вариант, находящийся под следствием, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к расследованию его характеристик.

Считается, что в Дании BA.2 опередил BA.1, на его долю приходится около 65% новых инфекций в стране. Это побудило некоторых экспертов утверждать, что BA.2 может иметь некоторое «конкурентное преимущество».

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