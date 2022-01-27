Ташкентский блогер Фозилходжа Орифходжаев осужден на 7,5 лет

CentralAsia (UZ) - Блогер Фозилходжа Орифходжаев, арестованный после конфликта с провластным блогером Аброром Абдуазимовым, известным в соцсетях под псевдонимом Аброр Мухтор Али, приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Приговор 41-летнему Фозилходжа Орифходжаеву был вынесен 26 января Алмазарским районным судом по уголовным делам.

Он признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 244-1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса, и приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Орифходжаева арестовали после словесной перепалки с блогером Аброром Абдуазимовым (известен как Аброр Мухтор Али). 26 июня Арифходжаев отправился в мечеть «Тухтабой» в Алмазарском районе Ташкента, где Абдуазимов читал проповедь, и назвал его «двуличным». 28 июня Фозилходжу Арифходжаева вызвали в органы внутренних дел, обвинили в мелком хулиганстве, забрали мобильный телефон и задержали. В тот же день суд назначил ему административный арест на 15 суток.

Орифходжаевубыло отказано во встрече со своим адвокатом Сергеем Майоровым, сославшись на пандемию COVID-19.

Международная организация Forum18 сообщает, что во время 15-дневного содержания под стражей Орифходжаев подвергся жестокому обращению со стороны тюремной администрации.

За судьбой Фозилходжи Арифходжаева, известного своей критикой религиозной политики узбекских властей, следят международные правозащитные организации.

В частности, 9 декабря прошлого года Хьюман Райтс Вотч (HRW) призвала власти снять «безосновательные» обвинения в адрес ташкентского блогера и немедленно освободить его.

В опубликованном 11 января отчете организации говорится: В июне полиция обвинила открыто критикующего правительство Фозилходжу Арифходжаева в экстремизме и отправила его в следственный изолятор на три месяца. На прошлой неделе Мирабадский районный суд по уголовным делам приговорил ташкентского блогера Миразиза Бозорова к трем годам лишения свободы. Согласно официальным источникам, одним из четырех человек, подавших иск против блогера Бозорова, был также Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Али).