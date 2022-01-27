В Казахстане за сутки выявили свыше 13,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 2852;

- город Алматы — 2491;

- Карагандинская область — 2209;

- Павлодарская область — 1153;

- Акмолинская область — 907;

- Восточно-Казахстанская область — 549;

- Актюбинская область — 513;

- Костанайская область — 490;

- Алматинская область — 454;

- Западно-Казахстанская область — 451;

- Атырауская область — 414;

- Северо-Казахстанская область — 407;

- Жамбылская область — 242;

- город Шымкент — 168;

- Кызылординская область — 134;

- Мангистауская область — 128;

- Туркестанская область — 90.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 192 тыс. 211 заболевших коронавирусом.

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