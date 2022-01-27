В Казахстане за сутки выявили свыше 13,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 2852;
- город Алматы — 2491;
- Карагандинская область — 2209;
- Павлодарская область — 1153;
- Акмолинская область — 907;
- Восточно-Казахстанская область — 549;
- Актюбинская область — 513;
- Костанайская область — 490;
- Алматинская область — 454;
- Западно-Казахстанская область — 451;
- Атырауская область — 414;
- Северо-Казахстанская область — 407;
- Жамбылская область — 242;
- город Шымкент — 168;
- Кызылординская область — 134;
- Мангистауская область — 128;
- Туркестанская область — 90.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 192 тыс. 211 заболевших коронавирусом.