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В Узбекистане разрешили работу газовых заправок на междугородних трассах

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 27 января, с 9 утра начали работу автомобильные газонаполнительные компрессорные станции вдоль междугородних автодорог, а также в большинстве областей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Исключение составляют Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где продолжаются работы по восстановлению рабочего режима газоснабжения.

Планируется, что все АГНКС по стране начнут работать к утру 28 января.

Ограничение на работу АГНКС было введено 26 января после масштабного отключения электроэнергии в стране, которое привело к сокращению добычи газа.

На 21:00 26 января сообщалось, что газоснабжение восстановлено у 63% потребителей, однако во многих регионах сохраняется проблемная ситуация с давлением газа. Давление ниже необходимого у 89% потребителей в Ташкентской области, 67% — Ташкента, 77% — Наманганской области, 73% — Андижанской и 32% — Ферганской области.

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