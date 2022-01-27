экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки, 25 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 15 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 13 человек, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 тыс. 223 человека (157 тыс. 819+ и 1 тыс. 404 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 тыс. 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 149 тыс. 86 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 385 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 129 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Узбекистане выявлено 1117 новых случаев коронавируса
  • Премьер-министр Монголии нажал кнопку первой взрывной работы в подземных рудниках Оюу-Толгой. ФОТО
  • Правительство Монголии и «Газпром» завершили исследование монгольского газопровода


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com