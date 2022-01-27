В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки, 25 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 15 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 13 человек, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 тыс. 223 человека (157 тыс. 819+ и 1 тыс. 404 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 тыс. 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 149 тыс. 86 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 385 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 129 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

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