Токаев назначил нового представителя Казахстана в ООН

Ерлан Алимбаев

CentralAsia (KZ) - Ерлан Алимбаев назначен постоянным представителем Казахстана при отделении ООН в Женеве, сообщается на сайте Акорды.

«Указом главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и в других международных организациях в городе Женеве (Швейцария)», - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимала Жанар Сейдакмет кызы.

Ерлан Алимбаев родился 6 января 1975 года в Кызылординской области. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений.

Работает в системе МИД с 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до посла по особым поручениям МИД. В 2008-2010 годах работал заместителем директора Департамента Азии и Африки МИД.

В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Республике Корея, а также постоянном представительстве РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве. Являлся послом Казахстана в Индии.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Владеет английским, французским, урду и хинди.

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