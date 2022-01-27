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За сутки в Узбекистане выявлено 1117 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В среду, 26 января, в Узбекистане суточный прирост инфицированных COVID-19 превысил 1100 и у 125 диагностирована пневмония.

За сутки общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 218 тыс. 477. В течение прошедших суток зафиксированы 1117 новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Также у 125 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1551 летальный исход).

По данным Минздрава, за день выздоровел 1291 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 208 тыс. 18).

На лечении находятся 8908 больных COVID-19.

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