Летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Словацкая компания Klein Vision получила от властей страны официальный сертификат, позволяющий аэромобилю AirCar совершать полеты. Об этом сообщает CarScoops.

По словам создателей, на разработку автолета потребовалось два года и 2 млн евро.

Свой первый полет AirCar совершил в конце 2020 года и с тех пор планомерно движется к серийному производству. Параллельно шла работа над получением разрешительных документов. И вот летающему автомобилю от Klein Vision выдан сертификат летной годности Словацкого транспортного управления. Для этого новинке потребовалось более 70 часов летных испытаний.

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AirCar оснащается 160-сильным мотором BMW, позволяющим подниматься на высоту до 2,5 км и развивать скорость в 190 км/ч. В настоящее время уже готовится модернизированная версия модели с 300-сильным двигателем, максимальной скоростью в воздухе 300 км/ч и дальностью полета на одной заправке около 1000 км.

«Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей. Это кардинально изменит концепцию путешествий на средние расстояния», - сказал основатель компании, изобретатель и летчик-испытатель Стефан Кляйн.

Сроки начала продаж и стоимость словацкого летающего авто пока не называются.