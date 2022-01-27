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Возобновлен экспорт медного обогащения Монголии через Замын-Ууд

CentralAsia (MNG) -  Как сказано в сообщении МИД Монголии, сегодня возобновляется вывоз медного обогащения через погранпереход Замын-Ууд.

В частности, штаб по профилактике и борьбе с инфекциями города Эрээн-Хото автономного района Внутренняя Монголия вчера распространил заявление о возобновлении с сегодняшнего дня, 27 января, поэтапного вывоза угля, железной руды и меди через погранпереход Замын-Ууд.

Согласно сообщению, минувшей ночью в Эрээн-Хото было доставлено 57 вагонов медного концентрата Эрдэнэт, а также 64 вагона железной руды. Более того, китайская сторона официально заявила, что также открыта возможность импорта угля в контейнерах автомобильным транспортом через порт. Таким образом, экспорт медного концентрата Монголии, приостановленный на неопределенный срок из-за пандемии, возобновился.

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