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В Таджикистане за сутки выявили 12 случаев коронавируса

CentralAsia (TJ) -  На 26 января в Таджикистане было выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Отмечается, что за последние сутки вылечились 28 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 241 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 23 человека (98,7%). Официальное число смертей от заболевания COVID-19 не изменилось - 124 человека.

По состоянию на 20 января 2022 года в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человека.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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Коронавирус в Таджикистане
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