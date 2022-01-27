В Узбекистане из-за энергоколлапса отсутствует отопление в домах

- Узбекистан, общество
- 12:42, 27 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пока продолжаются работы по восстановлению давления в тепловых источниках.
В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана обнародовали причину, из-за которой отсутствует отопление в домах.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время в Ташкенте все существующие котельные введены в работу. Однако, из-за низкого давления газоснабжения котельные не в состоянии обеспечить домохозяйства качественной тепловой энергией.
На данный момент ведутся совместные работы со специалистами газоснабжающих организаций по восстановлению давления природного газа в тепловых источниках.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 января работа тепловых и гидроэлектростанций была восстановлена на 80%.
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