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В Узбекистане из-за энергоколлапса отсутствует отопление в домах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пока продолжаются работы по восстановлению давления в тепловых источниках.

В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана обнародовали причину, из-за которой отсутствует отопление в домах.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в Ташкенте все существующие котельные введены в работу. Однако, из-за низкого давления газоснабжения котельные не в состоянии обеспечить домохозяйства качественной тепловой энергией.

На данный момент ведутся совместные работы со специалистами газоснабжающих организаций по восстановлению давления природного газа в тепловых источниках.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 января работа тепловых и гидроэлектростанций была восстановлена на 80%.

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